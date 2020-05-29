МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток банка "Уралсиб" по МСФО за первый квартал 2020 года составил 1,658 миллиарда рублей против прибыли в 1,38 миллиарда годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка в первом квартале сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,457 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — вырос на 5,9%, составив 1,675 миллиарда рублей. Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке, составили 8,459 миллиарда рублей, снизившись на 19,5%.

Активы банка по состоянию на 31 марта 2020 года достигли 482,421 миллиарда рублей против 444,979 миллиарда на конец 2019 года, обязательства — 390,438 миллиарда рублей против 350,573 миллиарда соответственно.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".