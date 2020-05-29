МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в первом квартале 2020 года составила 124,229 миллиарда рублей, против убытка в 22,72 миллиарда годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Общий совокупный доход (включая чистую прибыть и прочий совокупный доход) составил 114,209 миллиарда рублей, против расхода в 20,583 миллиарда годом ранее, чистые процентные доходы выросли на 6,7%, до уровня в 37,315 миллиарда рублей.

Чистый комиссионный доход увеличился на 29,3%, до 28,657 миллиарда рублей. Капитал группы увеличился на 23,9%, до 657,421 миллиарда рублей.

Активы с начала года выросли на 15,1%, до уровня в 4,316 триллиона рублей, обязательства — на 13,7%, до 3,659 триллиона рублей.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.