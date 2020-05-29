МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль страховой группы "Согаз" по МСФО в 2019 году осталась примерно на уровне 2018 года и составила 49 миллиардов рублей, следует из сообщения страховщика.

"Чистая прибыль группы "Согаз" по МСФО за 2019 год осталась примерно на уровне 2018 года и составила 49 миллиардов рублей", — говорится в сообщении. Сборы премий (без учета ОМС) выросли на 58,3% по сравнению с показателем предыдущего года, до 356,2 миллиарда рублей, став рекордными для группы.

По итогам 2019 года наибольшую долю в портфеле группы занимает страхование от несчастных случаев, сборы по нему составили 81,3 миллиарда рублей — в три раза больше, чем годом ранее. На втором месте — страхование имущества, сборы по которому увеличились на 27,6%, до 74,4 миллиарда рублей. Тройку замыкает ДМС, сборы по нему составили 67,8 миллиарда рублей (+19,7%). Сборы по страхованию жизни выросли более чем вдвое — до 60,8 миллиарда рублей, по автокаско — на 18,9%, до 11,9 миллиарда рублей.

Совокупные страховые выплаты "Согаза" в минувшем году выросли на 10,3% и составили 135,72 миллиарда рублей. Активы группы достигли 813,8 миллиарда рублей (рост на 18,4%). Страховые резервы (брутто) выросли на 19,8%, до 478 миллиардов рублей. Объем собственных средств увеличился на 27,4% — до 194,8 миллиарда рублей.

Группа "Согаз" была основана в 1993 году. В ее состав входят АО "Согаз", ООО СК "ВТБ Страхование", АО "ВТБ Страхование жизни", ООО "ВТБ МС", ООО "ММЦ "Согаз", ООО "СК Согаз-Жизнь", АО Страховая компания "Согаз-Мед", ООО "Согаз-Медсервис", "Sogaz a.d.o. Novi Sad".