МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российские банки по состоянию на 27 мая одобрили 61,8% рассмотренных заявок физлиц на кредитные каникулы, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Банк России провел опрос 72 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 27 мая.

По данным ЦБ, по состоянию на 27 мая от физических лиц поступило более 1,9 миллиона заявок на реструктуризацию. Наметившийся ранее тренд на снижение темпов прироста заявок продолжился: с 21 по 27 мая поступило примерно 173 тысячи заявок, что на 10% меньше, чем неделей ранее (192 тысячи требований).

"Банками рассмотрено 1,8 миллиона заявлений граждан. Процент рассмотренных заявок вырос до 92,8% от общего числа поступивших (92,1% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 20 мая). Удовлетворено 1,1 миллиона заявлений о реструктуризации кредитов, отказано по 685,1 тысячам заявлений. Доля одобренных требований увеличилась с 60 до 61,8% рассмотренных", — привел данные регулятор.

При этом россияне стали реже жаловаться в ЦБ по поводу погашения кредитов и займов, общее количество жалоб тоже продолжило снижаться.

"За период с 21 по 27 мая количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 10,9% по сравнению с показателем за период с 14 по 20 мая и составило 7,4 тысячи", — сказано в документе.

Вместе с тем количество обращений в рассматриваемом периоде выше среднего недельного показателя за первый квартал 2020 года на 12,7%.

"Самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением (кредитов и займов — ред.) (включая реструктуризацию/рефинансирование), несмотря на то, что ее удельный вес в общем объеме обработанных жалоб по сравнению с предыдущим периодом снизился с 31 до 27,3%", — уточнил ЦБ.

Российские компании также оформили кредиты, но на зарплаты. Их сумма за неделю составила почти 90 миллиардов рублей.

На 27 мая данные для мониторинга программы поддержки занятости "Кредиты на выплату заработной платы" поступили от 41 банка.

"За неделю (за период с 20 мая) объем заключенных кредитных договоров увеличился на 30%, сумма одобренных заявок (более 35 тысяч) превысила 89 миллиардов рублей. Основная доля предоставленного финансирования (81%) приходится на субъекты МСП и ИП", — указывается в материалах ЦБ.

По состоянию на 27 мая 28 банков заключили генеральные соглашения с Банком России в рамках программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (программы льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). Задолженность по данным кредитам за неделю увеличилась на 34,5 миллиарда рублей, до 237 миллиардов рублей.

В рамках поддержки бизнеса банки также реструктурировали с 20 марта по 13 мая более 1,6 тысячи кредитов юридическим лицам, за исключением субъектов МСП. Объем реструктурированной ссудной задолженности оценивается в 1,5 триллиона рублей, или 4,7% от совокупного портфеля системно значимых банков.