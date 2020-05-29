МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объем вкладов населения РФ с начала мая уменьшился на 0,4%, прирост средств организаций составил 0,8%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Население сохраняло невысокую активность на рынке вкладов: с 20 по 24 мая их объем вырос на 0,2%. Это не полностью компенсировало сокращение показателя в первые две декады месяца, обусловленное желанием части населения иметь запас наличных средств в условиях продолжающегося действия режима самоизоляции, указывает регулятор.

"С начала мая объем вкладов уменьшился на 0,4%. Вместе с тем, данные на промежуточную дату не являются в полной мере показательными. Это объясняется тем, что традиционно в конце месяца наблюдается рост объема вкладов, связанный с начислением процентов, зарплат, пособий, пенсий и других выплат", — отмечается в обзоре.

В целом, как оценивает регулятор, ситуация с фондированием оставалась позитивной. С 20 по 24 мая объем депозитов организаций продолжил рост (+0,5%), при этом приток был по остаткам как в рублях, так и в иностранной валюте. "Прирост с начала мая составил 0,8%", — указывает ЦБ.

Объем государственных средств на депозитах за период с 20 по 24 мая изменился несущественно (рост 13 миллиардов рублей), а с начала месяца сократился чуть более чем на 200 миллиардов рублей, говорится в обзоре.