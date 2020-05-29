МОСКВА, 29 мая, ПРАЙМ. Активы ВЭБа по итогам квартала увеличились на 6,9% на 218,8 млрд рублей по сравнению с началом года и составили 3 396,2 млрд рублей, говорится в отчете госкорпорации.

Обязательства группы по состоянию на 31 марта 2020 года увеличились на 10,2% (280,5 млрд рублей) до 3 030,3 млрд рублей. Чистый операционный доход за первый квартал 2020 года составил 37,9 млрд рублей, превысив на 0,5% показатель аналогичного периода 2019 года.

При этом группа признала по итогам первого квартала убыток в размере 19,8 млрд рублей. Основным фактором, определившим отрицательный финансовый результат, стало создание резервов, в том числе в валюте.

"На результат первого квартала повлияло как формирование резервов — мы довольно консервативны и формируем их исходя из консервативных же оценок и прогнозов, так и сокращение чистого процентного дохода на фоне глобального снижения рыночных ставок кредитования", — указал главный финансист ВЭБ.РФ Андрей Московских.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что по капиталу и финансовым обязательствам проблемы ВЭБа позади. "Наш убыток — это длящиеся обязательства предыдущих периодов. Мы не создавали убытков на протяжении последних двух лет и не формируем сейчас", — говорил он.

Ситуация с COVID-19 может сказаться и на результатах деятельности ВЭБ.РФ в будущих периодах. Однако, как отмечается в релизе ВЭБа к отчетности МСФО, комфортный уровень ликвидности (денежные средства и их эквиваленты составляют более 17% от объема активов на 31 марта 2020 года) и капитала обеспечивает возможность дальнейшего выполнения функций организации развития.