МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Многие кредитные организации ожидали повышения спроса на валюту у населения, этому способствовало скорое начало сезона отпусков, в преддверии которого люди покупали валюту, а также девальвация рубля, рассказал агентству “Прайм” директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

По данным Банка России, чистый спрос физлиц на наличную валюту в марте увеличился в 2,6 раза по сравнению с февралем, до 1,1 миллиарда долларов. При этом рост был обусловлен существенным (в 6,5 раза) ростом спроса на доллары, а на европейскую валюту он сократился на 84%.

“Помимо начала сезона отпусков, в преддверии которых люди покупали валюту, еще и девальвация российского рубля вызвала спрос, а учитывая низкие ставки по банковским вкладам в валюте, люди не видят необходимости держать их в банках, поэтому предпочитают хранить их в банковских ячейках или других собственных хранилищах. В целом, это даже отчасти лучше для банков, так как содержать валютные вклады более затратно, чем получать доходы по ним”, — сказал эксперт.

Сегодня, несмотря на укрепление рубля, сохраняются опасения его дальнейшего ослабления для компенсации бюджетных потерь от низких цен на нефтепродукты, поэтому многие, у кого есть сбережения в рублях, конвертируют их в валюту и снимают.

По словам эксперта, эта тенденция сохраняется в последние месяцы, правда, в апреле валютные вклады сократились всего на 1%, но, тем не менее, оттоки сохраняются.

И конечно, банки могут просто перестраховываться на случай ухудшения внешнего фона и какой-нибудь новой санкционной риторики, чтобы не столкнуться с нехваткой валюты в моменте и не вызвать тем самым новой волны ажиотажного спроса, который может привести к резкому ослаблению курса рубля.

“Тем не менее, несмотря на все это, лучше, чтобы деньги работали, а не лежали мертвым грузом, пусть и под низкие проценты”, — считает Абрамов. При этом, доступность инвестирования в акции иностранных компаний или другие финансовые инструменты в долларах, на более выгодных условиях, приводит к тому, что люди закрывают свои вклады и начинают инвестировать в эти инструменты.