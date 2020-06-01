МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Существуют следующие варианты вложения денег, которые вы сняли в банке: открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), покупка корпоративных облигаций и покупка акций дивидендных компаний. При этом, третий вариант подойдет не каждому человеку, ведь рынок акций — гораздо более рисковый инструмент вложения средств, объяснил агентству “Прайм” ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.

По его словам, во-первых, можно открыть ИИС, на который полагаются налоговые льготы от государства. “Есть два варианта — не платить 13% налог по торговым операциям или получить вычет 13% (на сумму до 52 тысяч рублей). Выбираете второй вариант, получаете вычет, который увеличивает вашу доходность, и покупаете ОФЗ. Главное условие ИИС — его нельзя закрыть ранее, чем через три года, иначе вы лишаетесь преференций. ОФЗ можно купить на весь срок ИИС, например, ОФЗ 26211, погашение 25.01.2023”, — уточнил эксперт.

Во-вторых, деньги можно вложить в покупку корпоративных облигаций — по ним можно получить доход 5-8%. Существуют консервативные с точки зрения доходности компании: ФСК, “Ростелеком”, “Газпром нефть”. Есть и более доходные — “Сегежа”, Хоум Кредит, ТМК. "Основные нюансы этого варианта вложения ваших средств — не самая лучшая ликвидность и необходимость отслеживать кредитное качество компаний", — предупредил Богдашев.

“Третий вариант – это покупка акций дивидендных компаний, но этот вариант не каждому подойдет, все-таки рынок акций — гораздо более рисковый инструмент вложения средств. Тем не менее, тем, кто рассматривает и такой способ вложения, можно предложить дивидендную корзину из пяти бумаг: “Сургутнефтегаз” (привилегированные), МТС, “Лукойл”, ММК, “Норникель”. По этим акциям мы ждем дивидендную доходность 9% на горизонте год”, — заключил он.