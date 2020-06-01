МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Риск утечки данных при получении кредита можно минимизировать, работая с проверенными банками, избегая посредников и МФО. Но и в обычной жизни следует придерживаться правил информационной гигиены, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

"Чтобы избежать утечки стоит придерживаться простых правил – по возможности отказаться от сотрудничества с посредниками, сотрудничать только с лицензированными компаниями, при этом получив о них максимум информации, прочитать отзывы. Убедиться, что компания надежная, имеет высокий рейтинг доверия. При заполнении заявки на кредит всегда отмечать пункт о запрете передачи личной информации посторонним лицам", — советует он.

К сожалению, полностью избежать риска утечки конфиденциальных данных после предоставления их банку невозможно, потому что только его руководство и сотрудники могут повлиять на надежность системы безопасности. Фактически после передачи данных можно только надеяться, что личная информация не будет украдена или продана. Вопрос ее хранения на совести банка.

Данный риск можно минимизировать, например, обратившись за кредитом или за другим финансовым продуктом только в крупные, проверенные временем и дорожащие своей репутацией кредитные организации, которые имеют хорошую систему безопасности хранения цифровых и не только данных.

БОЙТЕСЬ ПОСРЕДНИКОВ И МФО

Кроме того, можно защититься от воровства при первичном поиске кредита. Главным образом, воровство конфиденциальных данных происходит на этапе сбора информации о заемщике. Обычно заявка на заем представляет собой онлайн-форму, в которую нужно ввести личные данные, акцентировав внимание на паспортной информации. Такие данные собирают или кредитные брокеры — посредники, которые пересылают заявки в несколько разных банков, или сами кредитные организации.

"Исключить посредников вполне в наших силах. Хорошим правилом будет общаться с банками напрямую и самостоятельно, избегая услуг третьих лиц и сторонних компаний. Важно проверять, чтобы сайты организаций не были поддельными. Для этого необходимо очень четко проверять доменное имя, не переходить по ссылкам, а самостоятельно вводить адрес в поисковик", — советует Капустянский.

По его мнению, стоит хорошо подумать, прежде, чем брать кредит у МФО. Персональные данные в них не защищены так надежно, как у крупных банков, этим могут легко воспользоваться мошенники. У МФО очень простые правила для получения займа. Для подачи заявки требуется минимум документов и данных. Таким образом, любой гражданин, чьи персональные данные оказались в руках мошенников, может оказаться должником МФО, сам того не зная.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Чтобы обеспечить приватность, необходим комплексный подход — соблюдение гигиены информационной безопасности повсеместно и постоянно. Нельзя передавать свои данные кому-либо, особенно сомнительным организациям. Следует обеспечить защиту личного компьютера, установив антивирусы и файрволы с функцией защиты от фишинга, отказаться от посещения сомнительных сайтов. Нельзя доверять рекламе и спаму.

Для максимальной безопасности данных, аналогично стоит вести себя и в офлайне. Не стоит передавать свои данные третьим лицам, хранить документы и их копии в ненадежном месте. Если данные все-таки необходимо предоставить, прежде чем это сделать, стоит убедиться, что они попадут именно по назначению, а не в руки мошенникам. Бывает, что мошенники пытаются выудить данные путем звонка от лица какого-либо банка. Будьте бдительны, сотрудники банков никогда не спросят пароль из смс или данные вашей карты, заключил Капустянский.