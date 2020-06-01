МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ВТБ одобрил заявки на кредиты для бизнеса под 2% на 13 миллиардов рублей, уже провел сделки на 4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ одобрил первые заявки на 13 миллиардов рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. В начале первого дня работы уже подписано соглашений на сумму порядка 4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, — обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель AKYAN St.Petersburg и другие.

"ВТБ начал принимать заявки от клиентов на кредитование по новой льготной программе, не дожидаясь 1 июня. Практически с момента объявления этого инструмента поддержки президентом России мы отмечаем высокий спрос клиентов. Мы прогнозируем большой объем выдач кредитов под 2% годовых и готовы оказывать предпринимателям всю возможную помощь", — комментирует заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Запуск с 1 июня спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от пандемии отраслей анонсировал президент РФ Владимир Путин. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года.

В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более — будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей и дополнительного перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.