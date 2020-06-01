МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Банк России перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателей в условиях пандемии коронавируса, регулятор заново проведет все предпродажные процедуры по банку, в том числе для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены, говорится в релизе ЦБ.

"Банк России принял решение о переносе процедур реализации акций банка на 2021–2022 годы с проведением заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID-19, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции", — говорится в сообщении. Это предоставит всем заинтересованным лицам возможность более точно оценить результаты деятельности АТБ в новых условиях и его дальнейшие перспективы развития, указал ЦБ.

Всего регулятор получил четыре заявки на покупку АТБ, при этом, как указал ЦБ, "отдельные заинтересованные лица высказали неуверенность в целесообразности приобретения акций банка в настоящий момент без возможности оценить воздействие на его деятельность пандемии COVID-19. Таким образом, конкретные сроки реализации акций АТБ и проведения необходимых предпродажных процедур будут определены и объявлены после подведения итогов деятельности банка за 2020 год и стабилизации ситуации, пояснил ЦБ.

Как сообщил РИА Новости председатель правления АТБ Сергей Аврамов, банк продолжит выполнять и даже перевыполнять задачи, поставленные текущим собственником. "Банк уже показал отличный финансовый результат за 2019 год, по итогам первого квартала 2020 года мы также прибыльны. Руководство продолжит работу над дальнейшим повышением эффективности бизнес модели АТБ", — отметил он.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций.

Эти акции ЦБ выставил на открытый аукцион 14 марта 2019 года. Тогда интерес к АТБ проявляли Совкомбанк, МКБ, а также инвесторы из Китая. Два банка были допущены к аукциону, однако фактически ни один из них не принял участия в торгах, и они были признаны несостоявшимися. В текущем году регулятор хотел вновь попытаться продать АТБ.