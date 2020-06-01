МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мобильное приложение "Сбербанк онлайн", некоторые клиенты которого испытывали затруднения со входом в систему, работает в штатном режиме, говорится в сообщении Сбербанка.

"Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе "Сбербанк онлайн". В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", — заявили в банке.

Ранее в понедельник в банке рассказали РИА Новости, что небольшая часть клиентов Сбербанка может столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение "Сбербанк онлайн".

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения: 77% из них не смогли перевести средства в мобильном приложении. В колл-центре банка подтвердили, что клиенты могут столкнуться с проблемами при переводе денег с карты на карту.