МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "АльфаСтрахование" по МСФО по итогам первого квартала текущего года выросла в девять раз, превысив 9 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба страховщика.

"Начало 2020 года стало успешным для "АльфаСтрахование": почти все ключевые линии бизнеса показали существенный рост…. Многократный рост чистой прибыли по итогам января-марта 2020 года во многом связан с валютной переоценкой и значительным улучшением убыточности розничного портфеля относительно I квартала 2019 года", — цитирует пресс-служба страховщика финансового директора "АльфаСтрахования" Веру Маммадову.

Сборы группы по итогам первого квартала увеличились на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 43,9 миллиарда рублей. Выплаты по итогам первого квартала увеличились на 23%, составив 22,1 миллиарда рублей.

Сборы по страхованию жизни увеличились в 2,3 раза, до 9,3 миллиарда рублей. Также рост сборов наблюдался в сегментах каско (+32%, до 5,2 миллиарда рублей), страхования имущества физлиц (+32%, до 2,2 миллиарда рублей), добровольного медицинского страхования (+9%, до 4,9 миллиарда рублей). Сборы в корпоративном страховании выросли за отчетный период на 20% и составили 6,6 миллиарда рублей.

В группу "АльфаСтрахование" входят АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование – ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования", САО "Надежда".