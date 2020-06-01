МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ, второго по величине банка РФ, по РСБУ по итогам января-апреля 2020 года составила 50,791 миллиарда рублей, увеличившись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ.

За первые четыре месяца 2019 года ВТБ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 50,639 миллиарда рублей.

По итогам 2019 года чистая прибыль банка по РСБУ снизилась на 18,8% по сравнению с 2018 годом и составила 208,296 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.