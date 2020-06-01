МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Обязательные нормативы в апреле нарушали 14 российских банков, об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной в понедельник на сайте Банка России.

При этом, как прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, 12 из нарушавших обязательные нормативы санируются с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а банк непрофильных активов "Траст" – с участием ЦБ. Из банков же, не находящихся на санации, обязательные нормативы в апреле нарушал единственный банк – "Народный банк Тувы" из Кызыла: пять дней норматив текущей ликвидности Н3 находился у него ниже минимально допустимого уровня в 50%.

"Также этот норматив был нарушен 1 мая, что указывает на дефицит ликвидности у "Народного банка Тувы", — указал эксперт. Кроме того, у этой кредитной организации собственные средства (капитал) продолжают сокращаться, при этом уже полгода, с 1 ноября, они ниже минимально допустимого уровня 300 миллионов рублей. На 1 мая капитал этого банка составил всего 128 миллионов рублей.

"Нарушение нормативов и требования к капиталу чревато отзывом лицензии или санацией", — отметил в связи с этим Осадчий.

Также, согласно отчетности ЦБ, на 1 мая капитал был отрицательным у 10 банков, и на первом месте в этом "антирэнкинге" — "Траст" (минус 1,3 триллиона рублей). Все эти банки с отрицательным капиталом находятся на санации, указал эксперт.

При этом "Восточный", "Почта банк" и УБРиР нормативы в апреле не нарушали, однако допускали снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, также прокомментировал Осадчий.