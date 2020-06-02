МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Альфа-банк планирует разместить трехлетние еврооблигации в объеме 300-350 миллионов евро, сообщил РИА Новости источник, знакомый с параметрами выпуска.

ABH Financial Limited, холдинговая компания банковской группы "Альфа-банк", 1 и 2 июня проводит серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением через три-пять лет.

По словам собеседника агентства, эмитент склоняется к размещению евробондов на три года. Ориентир ставки купона для трехлетних бумаг составляет 3-3,5% годовых.

"Объем выпуска составит 300-350 миллионов евро, при этом он не будет увеличиваться", — сообщил он.

Организаторами выступят Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank.

ABH Financial Limited в конце апреля 2020 года погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году.