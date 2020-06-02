МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Совкомбанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщается в материалах кредитной организации.

"Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль ПАО "Совкомбанк" за 2019 год после налогообложения в размере 38 081 263 756, 63 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Совкомбанк", дивиденды не выплачивать (не объявлять)", — говорится в сообщении.

В апреле первый зампред правления банка Сергей Хотимский говорил, что Совкомбанк откажется от выплаты дивидендов до восстановления экономики после коронавируса, а в текущих условиях не видит экономического смысла снижать капитал.

Банк России ранее рекомендовал банкам выплачивать дивиденды за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала на среднесрочную перспективу. Регулятор отмечал, что банкам необходимо провести дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли в текущем году с учетом текущей экономической ситуации и показателей финансовой устойчивости организации при различных сценариях развития событий.

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам назначать годовые собрания акционеров на конец августа — сентябрь. По мнению регулятора, перенос срока годового собрания предоставит дополнительное время для должной подготовки к нему, в том числе для завершения составления и аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО в условиях вынужденных ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более шести миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.