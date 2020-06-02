МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле 2020 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 40,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"За четыре месяца прошлого года 50,4 миллиарда рублей чистая прибыль, четыре месяца 2020 года – 40,7 миллиарда рублей, падение на 19%", — сказал Пьянов.

За апрель группа заработала 900 миллионов рублей чистой прибыли.