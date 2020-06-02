МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Средний размер задолженности российских заемщиков в апреле снизился на 2,6%, до уровня конца лета прошлого года, и составил 308,6 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В апреле 2020 года средний размер задолженности на российского заемщика (по всем типам розничных кредитов) составил 308,6 тысячи рублей. При этом по сравнению с "докарантинным" мартом 2020 года в апреле данный показатель сократился на 2,6%, снизившись до уровня конца лета прошлого года", — говорится в исследовании.

Отмечается также, что в апреле самый большой средний размер задолженности на заемщика в региональном разрезе был отмечен в Москве (619 тысяч рубле), Санкт-Петербурге (527,8 тысячи), Ханты-Мансийском АО (496 тысяч), Московской области (462,8 тысячи), а также в Ленинградской области (365,1 тысячи рублей). И везде наблюдалось снижение размера среднего долга заемщиков.

При этом самую серьезную динамику снижения среднего размера задолженности на заемщика за месяц продемонстрировали Москва (-6,4%), Тюменская (-3,7%), Московская (-3,2%) и Свердловская (-2,7%) области, а также Ханты-Мансийский АО (-2,7%).

"Снижение среднего размера задолженности на заемщика в апреле стало следствием падения выдачи розничных кредитов в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и карантинными мероприятиями. Что касается дальнейшей динамики данного показателя, то во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких карантинных мероприятий", — прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.