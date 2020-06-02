МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) планирует выкупить собственные еврооблигации двух выпусков с погашением в 2021 и 2023 годах, номинированных в долларах, говорится в сообщении эмитента.

Цена выкупа бумаг с погашением в 2021 году установлена в размере 1032,5 доллара за бумагу номиналом 1000 долларов, для евробондов с погашением в 2023 году — 1030 долларов за бумагу.

В настоящее время в обращении у МКБ находятся евробонды-2021 на 366,182 миллиона долларов, евробонды-2023 — на 363,37 миллиона долларов.

Выпуски объемом по 500 миллионов долларов банк разместил в 2016 и 2018 годах соответственно.