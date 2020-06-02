МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ предоставил первые поручительства в рамках новой антикризисной программы по поддержке занятости населения в пользу коммерческих банков на общую сумму 174,2 млрд рублей. Среди них – Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Энерготрансбанк.

Программа предназначена для предприятий пострадавших отраслей и социальных НКО. Кредиты предприятиям предоставляются банками по ставке 2% в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника ежемесячно исходя из 6 месяцев, срок выплаты ‒ 1 апреля 2021 года.

Сам кредит и проценты в рамках реализации президента Владимира Путина по поддержке бизнеса будут списаны за счет государства, если в течение всего его срока предприятие сохраняет занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80%, государство спишет половину кредита и процентов по нему.

"Важно, чтобы правительственные меры поддержки как можно быстрее были доведены до предприятий. Сейчас, когда идет поэтапное снятие ограничений, именно предприниматели выступают драйверами восстановления экономической активности в стране. Новый продукт является логичным продолжением первого пакета мер по поддержки бизнеса правительством Российской Федерации», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Поручительство ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга по кредиту и капитализированных процентов. Общий объем поручительств ВЭБ.РФ в рамках программы составит 220 млрд рублей.