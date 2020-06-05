МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Объем средств компаний в российских банках в мае практически не изменился, вклады россиян сократились на 0,2%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"В целом за май объем средств организаций практически не изменился…. За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", — сказано в документе.

Нерезиденты с 29 мая по 4 июня продали на внутреннем рынке РФ валюту на 11,5 миллиарда рублей и российские акции – на 25,5 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ.

"Ситуация на российских финансовых рынках в период с 29 мая по 4 июня была благоприятной. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в отчетный период продали валюты на 11,5 миллиарда рублей. На биржевом рынке (РФ — ред.) нерезиденты продали акций на сумму 25,5 миллиарда рублей, а СЗКО (системно-значимые кредитные организации) выступали покупателями (16 миллиардов рублей)", — говорится в обзоре.

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) с 28 мая по 4 июня сократилась на 0,5 процентного пункта — до 30,3%, свидетельствуют данные обзора.

По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ на 28 мая составляла 30,8%, на 4 июня — 30,3%.

"Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД сократился на 8,7 миллиарда рублей, доля на 4 июня составила 30,3%. Основными покупателями ОФЗ на вторичных биржевых торгах выступали не относящиеся к СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.) банки (на сумму 26,2 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре.

Минфин России разместил на аукционе 3 июня три выпуска ОФЗ с фиксированным купоном общим объемом 108,5 миллиарда рублей по номиналу. "Высокий спрос на ценные бумаги наблюдался со стороны локальных инвесторов (68,1%) и нерезидентов (31,9%). С учетом предыдущих аукционов Минфин России привлек 137,2% (823,2 миллиарда рублей) от запланированного объема привлечения на второй квартал", — сообщил ЦБ.

На рынке ОФЗ наблюдалось снижение доходностей на ближнем конце кривой и рост на дальнем, что привело к увеличению наклона кривой (в среднем кривая снизилась на 2 базисных пункта). На сроках до погашения один и два года снижение составило 28 и 6 базисных пунктов соответственно.