МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Банки чаще всего блокируют счета юридическим и физическим лицам, когда видят сомнительные операции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

“Ccылаясь на федеральный закон 115 ФЗ, который гласит, что нужно избегать коррупции и финансирования терроризма, под него подводят практически любую сомнительную операцию на взгляд банка. Чаще всего речь идет о переводах с карты на карту — очень частых переводах маленькими суммами или нечастых, но большими суммами”, — добавил он.

“Банкам очень не нравится, когда физическое лицо получает крупные суммы на карту от юридического лица, либо постоянно получает суммы от разных физических лиц к себе на карту и дальше транзитом отправляет их или снимает. Такие операции на сумму свыше 500 тысяч рублей для физического лица почти со стопроцентной гарантией закончатся блокировкой счета, а сам клиент банка будет объяснять и предоставлять документы на каждый из этих переводов. Конечно же, эти переводы будут проверяться и со стороны отправителя – подтверждены ли эти документы”, — отмечает эксперт.

Если в результате проверки станет ясно, что ведется коммерческая деятельность, либо извлечение прибыли, либо противоправные действия, то все эти документы будут отправлены в налоговые или в правоохранительные органы.

“Также блокировка счета физлиц “прилетает” и извне. Классический случай – это неуплата налогов, неисполнение обязательств по договорам либо несвоевременная выплата кредитов. При этом, как правило, деньги блокируют по судебному приказу, и человек это узнает по факту, только когда счет у него заблокирован, а деньги в одностороннем порядке списаны. Поэтому нужно всегда мониторить судопроизводство, жить по адресу прописки или хотя бы проверять почту по адресу прописки, куда могут прийти извещения в суд”, — советует юрист.

У юридических лиц чаще всего блокируют счета за обналичивание денег. “Когда очень много снимают “в нал”, платят мало налогов и показывают расходы постоянные – это также не нравится банкам", — сказал Петропольский.