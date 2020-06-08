МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком обязаны исполнить его наследники – если, конечно, они приняли наследство в установленном законом порядке, рассказала агентству “Прайм” адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Любовь Хохлова.

Статья 1112 Гражданского кодекса РФ постулирует, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Следовательно, неисполненные перед банком кредитные обязательства входят в состав наследства, добавила эксперт.

Таким образом, если у умершего заемщика имеются наследники, при этом они не отказались от наследства, то обязаны погасить кредит. Наследники отвечают по долгам заемщика как наследодателя в пределах стоимости полученного ими имущества.

Хохлова отмечает, что исходя из принципа единства наследственного имущества, наследник не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). То есть невозможно принять в наследство, например, только объекты недвижимости умершего заемщика и отказаться от имеющейся задолженности по кредитному договору.

“В случае отсутствия наследников у заемщика, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, то имущество умершего заемщика считается выморочным. Выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории, в зависимости от вида имущества, в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования", — говорит эксперт.

Следовательно, банк сможет получить удовлетворение своих требований по кредитному договору за счет стоимости выморочного имущества. Для этого банку потребуется обратиться с иском о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество к соответствующему наследнику выморочного имущества.

В то же время ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева рекомендует внимательно ознакомиться с условиями кредитного договора. Если заемщик заключил договор страхования жизни, то в случае смерти обязательства по погашению кредита переходят к страховой компании. Однако в этом случае тоже много нюансов, все будет зависеть от причины смерти. Под страховой случай не подходит, если заемщик покончил с собой, погиб на войне, в результате несчастного случая во время занятия экстремальным спортом, вследствие венерического заболевания, из-за хронической болезни и в местах лишения свободы.

Если по кредитному договору имеется созаемщик или поручитель после смерти должника кредитное бремя ложится на их плечи, отметила эксперт.