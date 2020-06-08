МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ставки по депозитам имеют тенденцию к серьезному снижению, поэтому аппетит к риску российских инвесторов будет возрастать, что приведет к притоку на финансовый рынок дополнительных средств, рассказал в интервью РИА Новости руководитель бизнес-направлений Sova Capital Игорь Бурлаков.

"С точки зрения западных инвесторов, которые уже привыкли жить с минимальными ставками, можем выделить тот факт, что они склонны к использованию более комплексных, сложных финансовых инструментов, структурных продуктов, больше используют, например, деривативы в своих стратегиях. Россия только идет в эту нишу", — рассказал он.

В части розничных инвесторов в РФ первые шаги были сделаны лет пять назад, когда зарождался рынок инвестиционного страхования жизни. Это первый структурный продукт, который позволил клиенту не просто выбирать между облигацией и акцией, но который позволил использовать что-то новое.

"С точки зрения финансовых инструментов следующим шагом и поддержкой для всего рынка, на мой взгляд, могут стать инвестиционные облигации, биржевые структурные облигации, иначе говоря, те бумаги, которые сейчас выпускаются большим количеством банков в России. В ближайшие годы мы, скорее всего, станем свидетелями расцвета этого рынка, который будет сопровождаться и стимулироваться не только с законодательной стороны ЦБ РФ, но и со стороны монетарной политики регулятора, так как можно будет увидеть все более низкие ставки в экономике", — сказал он.

Поток новых инвесторов, свежих денег на финансовый рынок безусловно очень хорошая тенденция, но, конечно, здесь есть риски, в первую очередь для самих розничных инвесторов, отметил эксперт.

"Хоть финансовая грамотность растет в России, но она все равно остается на достаточно низком уровне. Процесс обучения людей финансовой грамотности, управлению собственным капиталом, распределением его, достаточно долгий, и его нельзя провести за один-три года. Это долгий процесс и здесь очень важно предупреждать инвесторов о том, что имеются риски, но каждый инвестор должен сам понимать, что в желании получить более высокую доходность он автоматически берет на себя более высокие риски", — уверен он.

Приход новых инвесторов заставляет компании понимать, что им необходимо конкурировать, улучшать и достигать прозрачности корпоративного управления, для них рынок капитала становится более интересным инструментом фондирования. Регуляторы должны очень внимательно следить за тем, чтобы инвесторы брали адекватные для себя риски в зависимости от квалификации, но также инвесторы должны привыкать и к более экзотическим и доходным финансовым инструментам, которые так или иначе будут становиться популярными как это есть в развитых экономиках мира.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.