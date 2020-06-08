МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") планирует размещение пятилетних еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, компания проведет серию звонков с инвесторами, начиная с понедельника. Организаторами выступят Альфа-банк, Citi, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Эмитентом выступит Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon Ltd.

Как говорится в сообщении компании, размещение планируется в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 миллиарда долларов или эквивалента в других валютах. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

В январе Veon доразместил еврооблигации выпуска с погашением в 2025 году на сумму 300 миллионов долларов по цене 103,75% от номинала. Основной выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".