МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером опускается, рост фондовых рынков и склонность инвесторов к более рисковым активам сдерживают курс доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1303 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1284 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,62 иены со 109,58 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 96,79 пункта.

Фондовые рынки Азии в понедельник закрылись ростом, индексы США также поднимаются, поскольку трейдеры больше склонны к риску из-за оптимизма по поводу перспектив восстановления экономики. В результате более надежные активы, в том числе доллар, дешевеют.

К иене, которая также является более надежным активом, доллар дешевеет после недели ралли. За прошлую неделю курс доллара вырос к японской валюте более чем на 1,5%, со 107,7 иены до 109,6 иены.

В центре внимания рынков также остается предстоящая встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 9-10 июня. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.