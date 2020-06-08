МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале текущего года снизил выплаты членам правления на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 397,4 миллиона рублей, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

Последний раз выплаты правлению снижались в первом квартале 2017 года — на 30,7%, до 234,6 миллиона рублей с 338,6 миллиона рублей в квартале годом ранее.

"За первый квартал 2020 года членам правления банка было выплачено 397,4 миллиона рублей вознаграждения, начисленного в 2020 году", — сказано в документе.

Фиксированное вознаграждение членам правления (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) составило в отчетном периоде 266,3 миллиона рублей, переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) – 131,1 миллиона рублей.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 31 марта текущего года составили 3,4 миллиарда рублей.

В состав правления Сбербанка входят десять человек. Председателем правления является Герман Греф.