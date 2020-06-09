МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Продажи электронных полисов ОСАГО в мае на фоне ограничительных мер по коронавирусу выросли на 3% в годовом выражении, до 1,54 миллиона штук, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Такая динамика продаж связана, по всей видимости, как с большей безопасностью покупки ОСАГО онлайн, так и с оживлением продаж страховок в связи с послаблениями в части ограничительных мер", — сказал президент РСА Игорь Юргенс, чьи слова приводятся в релизе.

Юргенс также сообщил, что всего за период действия ограничений по COVID-19 (с 29 марта по 8 июня) было продано 3,6 миллиона электронных полисов ОСАГО. "Мы отмечаем, что е-ОСАГО — популярный у автовладельцев продукт. Это удобный, а теперь — и более безопасный в условиях эпидемии способ приобрести обязательную "автогражданку", — сказал он.

Отмечается, что на топ-5 регионов-лидеров пришлось 27,1% всех полисов е-ОСАГО, проданных с конца марта, а на топ-10 регионов — почти 40%. Самые активные продажи наблюдались в Москве (около 400 тысяч полисов, или 11% всех полисов е-ОСАГО в стране).

Оформление ОСАГО в электронном виде доступно россиянам с 1 июля 2015 года. А с 1 января 2017 года вступил в силу закон, который обязал всех страховщиков ОСАГО продавать полисы обязательной "автогражданки" и через интернет.