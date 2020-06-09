МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в апреле 2020 года уменьшились на 2,2%, до 63 355,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых пассивов (с 75,9% до 77%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 77,2% до 78,0%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 7,1% до 7,3%), как и доля резервов на возможные потери (с 8,5% до 8,6%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, уменьшился (с 84,5% до 84,0%).

По состоянию на 01.05.2020 в Московском регионе действовало 224 кредитные организации, в том числе 219 в Москве и 5 в Московской области (на 01.04.2020 в Московском регионе действовало 228 кредитных организаций, из них 223 в Москве и 5 в Московской области).