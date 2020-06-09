МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов банков Московского региона (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) (без учета ПАО Сбербанк) в апреле 2020 года увеличилась на 1,4%, до 4 636,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-апрель 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 336,2 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – прибыль в размере 327,8 млрд рублей). При этом основная часть прибыли (90,9%) была получена в январе-марте 2020 года. По состоянию на 01.05.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 183,5 млрд рублей (на 01.05.2019 года – убыток в размере 486,6 млрд рублей).