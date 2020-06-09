МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Почти каждый седьмой россиянин на фоне пандемии коронавируса впервые попробовал бесконтактный способ оплаты, показало исследование платежной системы Mastercard.

В нем приняли участие жители семи европейских стран и России старше 18 лет (по 1 тысяче респондентов в каждой стране), оно проводилось с 10 по 12 апреля 2020 года.

"Почти половина (43%)… россиян отметили, что в период пандемии стали реже платить наличными, а 22% утверждают, что больше совсем не пользуются наличными деньгами, предпочитая карты. Половина… стала чаще использовать карты с возможностью бесконтактной оплаты, причем 16% впервые попробовали эту технологию именно сейчас", — подсчитали аналитики.

Респонденты, которые используют бесконтактную технологию каждый день, отметили, что оплата в одно касание – это гигиенично, чисто (81%) и просто (85%). Как и в Европе, в России чаще всего бесконтактной оплатой пользуются в продуктовых (96%), аптеках (78%) и розничных (58%) магазинах.

"Хотя 78% россиян и более половины европейцев (64%) уже освоили бесконтактную технологию, так как считают, что это наиболее безопасный способ оплаты, еще предстоит работа, чтобы такие виды платежей вошли в привычку у остальных пользователей", — вместе с тем отметили в компании.