МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вероятность утраты Гонконгом статуса ключевого финансового центра реальная, на фоне последних событий вокруг этого административного района КНР шансов вернуться на прежние роли у него мало, считают в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП).

В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом. США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.

"На фоне событий вокруг Гонконга (которые, возможно, только начинаются) возникает вопрос – а есть ли альтернатива? На самом деле, вероятность утраты Гонконгом статуса ключевого финансового центра совсем не гипотетическая – все стороны (правительство Китая, США и демонстранты) настроены очень решительно. И битва слонов в посудной лавке ставит под угрозу денежные потоки, оцениваемые в сотни миллиардов долларов торговли (только между США и Гонконгом — 66 миллиардов долларов в год)", — говорится в комментарии РАСПП.

Как отметили в РАСПП, на фоне последних событий вокруг Гонконга решение закрыть часть офисов в специальном административном районе КНР уже приняла австралийская инвестиционная компания Macquarie Group, сокращает свое присутствие японская Nomura.

"К сожалению, даже вернуться на прежние роли у него (Гонконга — ред.) шансов мало – слишком сильны противоборствующие стороны, слишком глубоки противоречия. Похоже, закат Гонконга не за горами, тем более, что в Китае достаточно развитых городов, чтобы хотя бы попытаться его заменить", — добавили в РАСПП.

В РАСПП также полагают, что попытаться взять на себя статус финансового центра мог бы Сингапур или Тайбэй.

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2018 году по случаю 30-летия с момента создания провинции Хайнань сообщил, что власти намерены создать на острове пилотную зону свободной торговли, а также порт свободной торговли. По его словам, это решение было принято с целью общего развития как Китая, так и всего мира. Ряд объявленных мер также связан с дальнейшим продвижением политики реформ и открытости, которой власти страны придерживаются как своей основополагающей государственной политики. Как заявил ранее заместитель главы Государственного комитета по реформам и развитию КНР Линь Няньсю, создание крупного международного порта свободной торговли на китайском острове Хайнань не повлияет на Гонконг, они будут взаимодополнять друг друга.