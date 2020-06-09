МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Четыре российских госбанка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк — покинули список самых удобных банков мира по версии Forbes, всего в этом году в него попали пятнадцать российских банков, а лидером среди кредитных организаций РФ в нем стал Райффайзенбанк, сообщает издание.

Второе место занял прошлогодний лидер российской части рейтинга — "Московский кредитный банк" (МКБ), третье — Альфа-банк. В прошлом году в рейтинг входили 20 российских банков. В этот раз из списка, помимо четырех крупнейших госбанков, выбыли "Уральский банк реконструкции и развития", "Кубань Кредит", "Юникредит" и санируемый ЦБ "Азиатско-Тихоокеанский банк". Новичками списка стали банк "Авангард", ФК "Открытие" и Промсвязьбанк.

В пятерку лидеров российской части рейтинга также попали "Тинькофф банк" и "Ак Барс". "Авангард", "Почта банк", ФК "Открытие", Ситибанк и "Кредит Европа банк" вошли в топ-10 рейтинга. Заключительную пятерку российской части списка удобных банков составили банки "Хоум Кредит", "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".

В мировой рейтинг также вошел финтех-сервис Revolut, основанный выходцем из России Николаем Сторонским.

Такие результаты Forbes получил в сотрудничестве с маркетинговой компанией Statista, которая опросила более 40 тысяч банковских клиентов по всему миру. Оценивались кредитные организации по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти показателям: доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.