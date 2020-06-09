МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Минфин России 10 июня на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.