МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в апреле 2020 года снизилась на 0,4%, до 16 903,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения снизились на 1,3%, до 14 933,3 млрд рублей, значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций увеличилась с 23,4% до 23,6%. При этом отток наблюдался по валютным вкладам на 1,4%, а вклады населения в рублях в апреле 2020 года увеличились на 0,8%.

В апреле 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, увеличилась (с 69,9% до 72,9%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (с 71,9% до 73,4%) в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах снизились на 5,8%, до 7 385,4 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за апрель 2020 года уменьшился с 12,1% до 11,7% на 01.05.2020.