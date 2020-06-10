МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в апреле 2020 года снизилась на 0,2%, до 31 440,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах вырос до 49,6% (на 01.04.2020 – 48,7%).

За апрель 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 0,4%, до 19 287,2 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах вырос с 29,7% до 30,4% на 01.05.2020.

Розничные кредиты в анализируемом периоде снизились на 0,8%, до 9 419,0 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась с 14,7% до 14,9%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.05.2020 составила 99,1%.