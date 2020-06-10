МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить Дмитрия Тулина на должность члена совета директоров Банка России на новый пятилетний срок.

На заседание Госдумы данный вопрос планируется вынести 23 июня, сообщил РИА Новости председатель комитета Анатолий Аксаков.

В настоящее время Тулин занимает пост первого заместителя председателя Банка России, а его полномочия в должности члена совета директоров истекают 15 июня. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила назначить Тулина на новый срок, предварительно согласовав это предложение с президентом РФ Владимиром Путиным. На заседании комитета Набиуллина напомнила, что сейчас Тулин курирует банковское регулирование и надзор, финансовое оздоровление кредитных организаций.

"Под руководством Дмитрия Владиславовича были завершены такие важные изменения, как централизация надзора, введение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, создание службы анализа рисков, создан новый механизм санации банков через фонд консолидации банковской системы, введены изменения регулирования важные, такие как ограничение риска на бизнес-собственников банка, начато внедрение подходов стимулирующего регулирования для того, чтобы банки в большей степени обслуживали реальный сектор", — отметила глава ЦБ.

В соответствии с законом о ЦБ в состав его совета директоров входят 15 человек, в том числе председатель Банка России (по должности). Члены совета директоров назначаются Госдумой на должность сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с главой государства.

Сейчас в совете директоров Банка России 14 человек, одно место остается вакантным. Помимо Набиуллиной и Тулина, в совет директоров входят первые зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова, Сергей Швецов, Ксения Юдаева, зампреды Руслан Вестеровский, Ольга Полякова, Дмитрий Скобелкин, Владимир Чистюхин, директор юридического департамента Алексей Гузнов, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова, советники председателя ЦБ Сергей Игнатьев и Алексей Симановский.