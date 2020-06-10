ЛОНДОН, 10 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона отклонил ходатайство бывшего главы ВЭБа и экс-замминистра финансов РФ Владимира Чернухина о тюремном заключении его оппонента по делу о "Трехгорной мануфактуре" Олега Дерипаски за неуважение к суду. Соответствующее решение в среду вынес судья Эндрю Бейкер, судебное заключение имеется в распоряжении РИА Новости.

Чернухин и Дерипаска на протяжение нескольких лет вели тяжбу по вопросу о владении компанией "Трехгорная мануфактура".

По мнению судьи, ходатайство Чернухина было продиктовано личными мотивами.

"Я пришел к выводу, что это заявление о неуважении к суду является злоупотребление судебным процессом, и оно должно быть отклонено", — сказал судья во время слушаний в среду, которые проводились в формате видеоконференции.

Судебная тяжба между "Базэлом" Дерипаски и Чернухиным о владении мануфактурой длится несколько лет. В 2017 году Лондонский арбитраж признал Чернухина совладельцем компании "Трехгорная мануфактура" и обязал компанию Дерипаски, которая считалась владельцем мануфактуры с 2002 года, выплатить бывшему чиновнику 95,2 миллиона долларов. Апелляционная инстанция также приняла позицию Чернухина. В конце 2019 года структуры Дерипаски выплатили требуемую сумму Чернухину.

По словам Дерипаски, иск Чернухина не имел под собой никаких оснований. "Это просто злоупотребление судебной системой со стороны оппонента, его личная вендетта с целью опорочить мое имя и репутацию. Жаль, что участникам процесса пришлось потратить на этот иск время и силы", — передал РИА Новости слова Дерипаски его представитель.