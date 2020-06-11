МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в апреле года увеличилась на 0,8%, до 6 683,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определил рост МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 2,1%, до 5 971,7 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде увеличилась с 10,2% до 10,5% на 01.05.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за апрель 2020 года снизилась на 4,6%, до 7 120,4 млрд рублей. Динамику показателя определило в основном уменьшение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 16,7%, до 1 673,4 млрд рублей). Доля МБК в активах банков уменьшилась с 11,5% до 11,2%.



