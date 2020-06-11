МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в апреле 2020 года уменьшились на 0,9%, до 6 710,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах практически не изменился (10,6% на 01.05.2020). На динамику показателя в значительной степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.05.2020 составил 324,5 млрд рублей, сократившись за апрель 2020 года на 5,6%, что в первую очередь было вызвано снижением вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций.