МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в апреле 2020 года сократилась на 17,9%, до 3 542,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло в первую очередь за счет снижения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.05.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько снизилась до 5,6% (5,8% – на 01.05.2019).