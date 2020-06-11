МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".

"По состоянию на 9 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам на новостройки составила 8,48% годовых (-0,04 процентного пункта к концу мая), на готовое жилье – 8,72% (-0,03 процентного пункта), на рефинансирование – 8,57% (-0,04 процентного пункта). Это самые низкие значения начиная с 2018 года", — говорится в сообщении компании.

Как отмечается в нем, устойчивое снижение ставок наблюдается со второй половины апреля в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В настоящий момент ключевая ставка ЦБ составляет 5,5%, руководство банка не исключает ее снижения сразу на 1 процентный пункт уже на следующей неделе.

При этом в сообщении подчеркивается, что фактические ставки в сегменте новостроек ниже рыночных, поскольку здесь действует сразу несколько ипотечных программ с господдержкой, самая заметная из которых программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам на новостройки в апреле с учетом таких программ составила 6,94%. По оценке "Дом.РФ", совокупно в мае на них пришлось более половины общего объема ипотеки на новое жилье.

"При этом, как показывает мониторинг "Дом.РФ", крупнейшие банки предлагают льготные ипотечные программы со скидками: так, средневзвешенная ставка предложения по программе 6,5% составила на 9 июня 2020 года 6,16%, по программе "Семейной ипотеки" – 4,87% и по "Дальневосточной ипотеке" – 1,82%", — говорится в сообщении.

В компании ожидают, что с учетом госпрограмм средневзвешенная ипотечная ставка на новостройки опустится в этом году относительно ставок на вторичном рынке на 1-1,5 процентного пункта и будет способствовать перераспределению спроса в пользу нового жилья. В общей сложности, по оценке "Дом.РФ", в 2020 году будет выдано более 1 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму свыше 2,5 триллионов рублей.