МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира в связи с пандемией коронавируса снизилась на 15% в период с декабря 2019 по март 2020 года — до 21,5 триллиона долларов, говорится в исследовании PwC.

Консалтинговая компания проанализировала 100 ведущих компаний мира по уровню рыночной капитализации за период с марта по декабрь 2019 года, а также за год, закончившийся 31 марта 2020 года.

"Двойной анализ предоставляет более четкую картину, как крупнейшие мировые компании осуществляли свою деятельность до кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и оказавшего беспрецедентное влияние на глобальные рынки, а также какие ответные меры они приняли в самом начале кризиса", — отмечают в PwC.

Так, в период с марта по декабрь 2019 года рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира увеличилась на 20% и составила 25,4 триллиона долларов. Однако впоследствии, в период с декабря 2019 по март 2020 года, она упала на 15% в связи с развитием пандемии — до 21,5 триллиона долларов.

Согласно исследованию, только в десяти компаниях, входящих в рейтинг 100 ведущих в мире, в этот период был отмечен рост рыночной капитализации. Среди них, в частности, Netflix и Tesla.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

В этом году Saudi Aramco была впервые включена в рейтинг 100 ведущих компаний мира по уровню рыночной капитализации и заняла в нем первое место (на 31 марта 2020 года) после проведения крупнейшей в истории сделки IPO в декабре 2019 года.

Несмотря на кризис, вызванный COVID-19, рыночная капитализация Microsoft и Apple превысила 1 триллион долларов у каждой. Они заняли в рейтинге вторую и третью строчки.

Также в топ-5 вошли компании Amazon (971 миллиард долларов, но с 31 марта компания уже превысила отметку в 1 триллион долларов) и Alphabet (799 миллиардов долларов). Amazon помогло повышение спроса на онлайн-покупки из-за введения ограничений на передвижение в рамках мер по сдерживанию пандемии.

За ними следуют Alibaba (522 миллиарда долларов), Facebook (475 миллиардов), Tencent (469 миллиардов), Berkshire Hathaway (443 миллиарда), а замыкает десятку Johnson & Johnson (346 миллиардов долларов).

В период до декабря 2019 года во всех странах был отмечен рост рыночной капитализации у всех компаний рейтинга. В начале же 2020 года прибыль компаний во всех странах, за исключением Саудовской Аравии, стала снижаться.

В течение трех месяцев до марта 2020 года наиболее существенное снижение рыночной капитализации в относительном выражении было отмечено в европейских компаниях, входящих в рейтинг. Их рыночная капитализация снизилась на 25%, или почти на триллион долларов.

США по-прежнему доминируют по количеству компаний в рейтинге и уровню рыночной капитализации. Что касается Китая, который является вторым по количеству компаний в рейтинге, то в этом году одна китайская компания (Sinopec) была исключена из рейтинга, это увеличило разрыв между Китаем и США.