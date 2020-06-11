МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Новые сделки IPO могут пройти в России уже весной 2021 года при условии отсутствия катаклизмов, инвесторов интересуют секторы потребительских услуг, и высоких технологий, считает руководитель практики по рынкам капитала PwC в России и СНГ Рустем Терегулов.

PwC в четверг представила исследование, согласно которому, рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира в связи с пандемией коронавируса снизилась на 15% в период с декабря 2019 по март 2020 года — до 21,5 триллиона долларов.

"С начала 2020 года мир переживает события, последствия которых сложно прогнозировать. Но в то же время мало кто сомневается, что изменения в повседневной жизни и в бизнесе будут продолжаться. Волатильность на рынках акций отразилась на капитализации 100 ведущих компаний мира по-разному", — цитирует Трегулова компания.

"Капитализация некоторых глобальных игроков сектора потребительских услуг (в частности, на базе высокотехнологичных решений) и сектора высоких технологий продолжает расти. Интерес инвесторов к российским компаниям этих секторов также будет высоким, и на повестки компаний вернутся планы на IPO. Вполне возможно, что в отсутствие новых катаклизмов, мы увидим новые сделки уже весной 2021 года", — считает он.