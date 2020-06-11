МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Банк "Возрождение" проверяет информацию о том, что бумаги с персональными данными его клиентов якобы обнаружили на свалке в Нижнем Новгороде, заявили РИА Новости в банке.

Данная информация появилась в среду в нижегородской группе в соцсети "ВКонтакте" вместе с фотографиями, на которых видны папки с документами. Часть из них напоминает кредитные договора на бланке, похожем на принадлежащий банку "Возрождение". Видны на фото и копии паспортов.

"Банк в настоящее время проводит расследование на предмет достоверности фотографий и информации в целом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Возрождения".

По оценке техдиректора компании DeviceLock, разработчика систем борьбы с утечками данных, Ашота Оганесяна, который видел эти фотографии, как минимум часть документов представляет собой заявки на открытие счетов и банковских карт. "Обычно в таких документах содержатся персональные данные клиентов, информация о месте работы. Также среди найденного присутствуют копии паспортов клиентов. Возможно, это сделали сотрудники самого банка, но более вероятно – сотрудники организации-аутсорсера, которой было поручено хранение или уничтожение этих данных", — сказал он.

"Помимо ставших привычными мошеннических звонков с попытками получить данные для управления счетом жертвы, есть вероятность использования этих документов для получения займов и банковских карт. Причем последние могут использоваться как для получения кредита, так и для обналичивания различных незаконных доходов (так называемого "дропа")", — полагает глава DeviceLock.