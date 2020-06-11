МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Wintershall Dea на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Подтверждение и стабильный прогноз отражают наши ожидания относительно того, что показатели левериджа вернуться к уровням, соответствующим рейтингу "ВВВ" с 2021 года…", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch отмечает, что рейтинг Wintershall Dea поддерживается диверсифицированным профилем активов компании и достаточно низким левериджем. Агентство также уточняет, что появление новых месторождений в Норвегии позволит компании скорректировать показатели EBITDA.

Wintershall Dea является крупнейшим в Европе независимым производителем газа и нефти. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall DEA составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.