МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российские банки уже одобрили по госпрограмме льготные кредиты под 2% на сумму более 119 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.

"По итогам старта с 1 июня программы на возобновление деятельности под 2% банки одобрили кредиты на сумму более 119 миллиардов рублей. Фактически выдано 16,4 тысячи кредитов на сумму 20 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, основная масса кредитов приходится на Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, "МСП Банк" и РНКБ.

Власти РФ запустили с 1 июня программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной численности списывается половина кредита и процентов по нему.