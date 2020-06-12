МИНСК, 12 июн — ПРАЙМ. Бывшему руководителю Национального банка (ЦБ) Белоруссии Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, сообщил в пятницу белорусский портал tut.by.

"Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк. Эту информацию подтвердила tut.by Надежда Андреевна. Она готова принять поступившее предложение", — говорится в сообщении портала.

Также со ссылкой на источники отмечается, что ЦБ республики вправе ввести свою администрацию по управлению Белгазпромбанком, "у регулятора есть такая опция". Однако, как отмечает портал, такое решение, как правило, кратковременное и "может быть компромиссом для стабилизации ситуации в банке". Кроме того, как сообщает портал, в четверг в головном офисе Белгазпромбанка побывал председатель правления ЦБ Белоруссии Павел Каллаур.

РИА Новости не располагает комментарием пресс-службы Белгазпромбанка по этому вопросу. В Нацбанке заявили, что данную информацию не комментируют.

В четверг в пресс-службе Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет выдвигающийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".

Бабарико, комментируя обыски, заявил в четверг, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер".

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка. Госкомимуществу Белоруссии принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка.