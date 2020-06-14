МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО. Но главное – это положительная кредитная история, о которой нужно заботиться заблаговременно, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

"Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заемщик платит кредиты в прошлом. Перед подачей заявки на новый заем стоит узнать кредитную историю в специализированных бюро (один раз в году это можно сделать бесплатно), попутно нужно проверить, все ли данные верны, и в случае обнаружения ошибок – написать заявление с просьбой об их исправлении. Однако сделать это не так-то просто, поэтому кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций", — советует он.

Сообщать банку ложную информацию о месте работы и уровне доходов – тоже не стоит, так как эти данные проверяются в первую очередь. Также сотрудники проверят потенциального клиента в соцсетях, на форумах и собственных страницах — лучше не оставлять комментариев о мошенничестве и не публиковать снимки с шумных вечеринок.

На выдачу нового кредита может повлиять наличие кредитной карты в стороннем банке (могут посчитать, что человек живет от долга к долгу и может просрочить платежи). Одна кредитка не сильно повлияет на результат, а несколько карт – уже могут, так как увеличивают текущую долговую нагрузку. Не стоит подавать заявку сразу в несколько банков, лучше выбрать 1-2 финансовые организации, с которыми уже сложились хорошие отношения, вероятность одобрения в них будет выше.

То же самое касается обращения в микрофинансовые организации: если нужен кредит под меньший процент – нельзя прежде идти в МФО за одобрением, эти данные насторожат специалистов банков.

Оформлять кредит нужно в той валюте, в какой получаете зарплату, это вызовет больше доверия у кредитора, чем долларовые займы, особенно, когда цели кредита указаны довольно расплывчато.

В целом, прежде, чем брать кредит, стоит повысить уровень финансовой грамотности: в стране действует низкая ключевая ставка, и банки зачастую делают реструктуризацию действующего кредита (улучшая условия – снижая ежемесячный платеж и проценты по займу). Поэтому клиентам не нужно брать новый кредит на погашение старого, советует Зельцер